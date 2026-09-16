Президент Туркменистана встретился со спикером Национальной ассамблеи Республики Корея

В рамках программы государственного визита в Республику Корея президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу со спикером Национальной ассамблеи Кореи Чо Чжон Сиком. Переговоры были посвящены приоритетам двустороннего взаимодействия и углублению межпарламентского диалога.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что законодательный орган Кореи готов содействовать практическому сближению технологических возможностей Сеула и богатого ресурсного потенциала Туркменистана для достижения ощутимых экономических результатов. На встрече также отмечалась положительная динамика в культурно-гуманитарных связях и сфере академического обмена. Этому способствовали запуск прямого авиасообщения между Ашхабадом и Сеулом, а также растущий интерес к корейской культуре и языку в регионе.

Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад придает особое значение всестороннему развитию отношений с Южной Кореей. Глава государства выделил институциональную роль парламентов двух стран в укреплении взаимного доверия и поддержал намерение расширять контакты по линии законодательных органов.

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