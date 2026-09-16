Президент Сердар Бердымухамедов находится с государственным визитом в Республике Корея

В Сеуле состоялись переговоры на высшем уровне между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, находящимся с государственным визитом в Республике Корея, и президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. По итогам встречи в присутствии глав государств был подписан пакет двусторонних документов, призванных вывести партнерство Ашхабада и Сеула на новый уровень.

Повестка переговоров охватила широкий спектр направлений практического взаимодействия. Главы государств рассмотрели возможности расширения участия корейских компаний в реализации крупномасштабных проектов по строительству промышленных предприятий, объектов химической отрасли, а также модернизации железнодорожной сети Туркменистана.

Особое внимание стороны уделили промышленной кооперации. Руководители двух государств высоко оценили взаимовыгодную модель сотрудничества в судостроительной отрасли, предполагающую совместное строительство судов на территории Туркменистана силами корейских и туркменских специалистов. Кроме того, партнерство затронет сферы строительства новых городов, внедрение искусственного интеллекта, а также совместное решение экологических задач.

Фундаментом для реализации намеченных планов стал подписанный пакет документов, включающий Соглашение о защите инвестиций, Соглашение о взаимной помощи в таможенных делах и Меморандум о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности. Также были заключены соглашения в сферах химической промышленности, машиностроения, правового взаимодействия, охраны окружающей среды и молодежных обменов.

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