В Ашхабаде обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества в рамках СНГ

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела официальную встречу с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ Дмитрием Кобицким. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, уделив особое внимание укреплению межпарламентского диалога, развитию парламентской дипломатии и расширению обмена законотворческим опытом в рамках Содружества.

В ходе беседы туркменская сторона подчеркнула, что последовательно реализуемый внешнеполитический курс «открытых дверей» и статус постоянного нейтралитета страны, трижды подтвержденный резолюциями ООН, служат надежной основой для конструктивного партнерства. Было отмечено, что приверженность принципам миролюбия, равноправия и доверия позволяет Туркменистану эффективно выступать авторитетной площадкой для проведения масштабных международных форумов, включая знаковые мероприятия, запланированные на октябрь 2026 года в национальной туристической зоне «Аваза».

Ключевой темой обсуждения стали вопросы практической подготовки к предстоящему заседанию Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое пройдет в ноябре текущего года в Ашхабаде. Участники выразили уверенность, что предстоящая встреча послужит дальнейшему совершенствованию национальной правовой базы, сближению законодательств и укреплению многостороннего взаимодействия между государствами-участниками.

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