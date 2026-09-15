|15.09.26 07:01
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 18 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 18 сделок на общую сумму более 531 тысячи долларов США.
Представители деловых кругов из Турции и Индии закупили муку пшеничную и экстракт солодкового корня.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели экстракт солодкового корня, глицирризиновую кислоту из солодкового корня, пряжу хлопчатобумажную, шелк-сырец, хлопок-волокно, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, отходы хлопка, а также стеклотару. Общая сумма сделок составила свыше 328 миллионов 843 тысяч манатов.
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