Профсоюзы Туркменистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве

В столице Казахстана прошла официальная встреча руководителей профсоюзных объединений Туркменистана и Казахстана. Председатель Национального центра профсоюзов Туркменистана Огулдженнет Бердилиева провела переговоры с председателем Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулетиным.

Стороны обсудили вопросы защиты трудовых и социально-экономических прав работников, развития социального партнерства, охраны труда, профсоюзного образования и обмена опытом. По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия между профсоюзными организациями двух стран, расширение профессиональных контактов и реализацию совместных инициатив.

В рамках визита также состоялся международный круглый стол «Укрепление социального диалога и роли профсоюзов в обеспечении достойного труда: опыт Казахстана и Туркменистана» с участием представителей профсоюзов двух стран и Международной организации труда. Стороны уделили особое внимание перспективам развития регионального профсоюзного сотрудничества. В этой связи отмечена важность предстоящего Международного форума председателей профсоюзов стран Центральной Азии и Азербайджана, который пройдёт в Ашхабаде в ноябре 2026 года, а также международной научно-практической конференции, посвященной роли профсоюзов в продвижении международных трудовых стандартов и устойчивого развития.

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