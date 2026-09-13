В Туркменистане обсуждена специальная программа ООН для Аральского моря

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялись вторая консультативная встреча представителей стран Центральной Азии по разработке и определению механизма имплементации специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и региональный семинар по водной дипломатии.

Мероприятие было организовано Министерством иностранных дел Туркменистана, Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, Государственным комитетом по водным ресурсам Туркменистана при поддержке проекта ПРООН «Сохранение и устойчивое управление земельными и водными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод».

Во встрече приняли участие представители профильных министерств и ведомств Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, Международного фонда спасения Арала, ПРООН, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Научно-информационного центра международного комитета водного хозяйства, Регионального экологического центра Центральной Азии, Международного института управления водными ресурсами и других международных и региональных организаций.

В ходе двухдневных заседаний состоялся широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития регионального сотрудничества в бассейне Аральского моря. По итогам второй региональной встречи было принято итоговое резюме стран-участниц по формату дальнейшей работы над специальной программой ООН для бассейна Аральского моря, в котором описаны практические шаги по определению формата, правовой основы, механизмов функционирования и финансирования специальной программы.

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