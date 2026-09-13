Президент Туркменистана принял государственного министра Японии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял государственного министра экономики, торговли и промышленности Японии Кэндзи Ямаду, прибывшего в Ашхабад с визитом.

Как отмечалось в ходе встречи, дружественные и обоюдовыгодные отношения между Туркменистаном и Японией последовательно развиваются на основе принципов взаимного уважения, равноправия и доверия. Двусторонние связи носят многоплановый характер и охватывают политико-дипломатическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

Говоря о политико-дипломатическом направлении, президент Туркменистана констатировал, что взаимные визиты на высшем уровне, осуществляемые в последние годы, способствуют выводу сотрудничества на качественно новый уровень. Эти отношения успешно развиваются не только на двусторонней основе, но и в многостороннем формате, в частности, в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

Торгово-экономическая сфера является важной составляющей туркменско-японского взаимодействия, которое динамично расширяется в соответствии с национальными интересами двух стран, опираясь на общие стратегические цели и сотрудничество в области высоких технологий и инвестиций. У Туркменистана накопился позитивный опыт эффективного партнерства с ведущими японскими компаниями по реализации крупных проектов в транспортной, газохимической и агропромышленной отраслях.

Глава государства подчеркнул наличие благоприятных условий и возможностей для развития взаимовыгодного партнерства и выразил заинтересованность в его дальнейшем расширении в сферах экономики, торговли и промышленности.

В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Кэндзи Ямада выразили уверенность, что традиционные дружественные туркменско-японские отношения и эффективное сотрудничество будут и впредь развиваться в интересах двух стран и народов, и обменялись наилучшими пожеланиями.

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