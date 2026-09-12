В Ашхабаде прошло заседание Экономического совета СНГ

В рамках состоявшегося в Ашхабаде 111-го заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств участники рассмотрели и одобрили масштабный пакет документов, направленных на углубление интеграции в ключевых секторах экономики. Особое внимание делегации уделили вопросам безопасности и технологического обновления.

В частности, был утвержден план мероприятий на 2026–2030 годы по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности при международных перевозках, а также одобрена концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения для повышения регулярности и безопасности полетов.

Значимым блоком повестки дня стало обсуждение научно-технического и промышленного сотрудничества. Представители стран ознакомились с отчетами о деятельности Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, а также Межправительственного совета по вопросам АПК, отметив их весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности и развитие взаимной торговли.

Совет также рассмотрел комплекс актуальных мер по устранению барьеров во взаимной торговле, проект развития радионавигации до 2030 года и комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бруцеллезом на период до 2032 года. Все рассмотренные инициативы призваны обеспечить сбалансированное пространственное развитие экономик стран СНГ, стимулировать трансфер технологий и укрепить партнерство между наукой, образованием и реальным сектором производства.

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