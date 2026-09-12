Государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии Кэндзи Ямадой. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления развития туркменско-японского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Отмечая устойчивый характер взаимодействия двух стран, стороны подчеркнули значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимовыгодного партнерства. В этом контексте особое внимание было уделено вопросам активизации деловых контактов, реализации совместных проектов и привлечения передовых японских технологий и опыта в различные отрасли экономики Туркменистана.

Состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в энергетике, промышленности, транспорте, химической отрасли и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Отдельно была отмечена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в области внедрения современных технологий, цифровизации и циркулярной экономики.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог и прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления туркменско-японского партнёрства.

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