Генеральный секретарь СНГ принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, прибывшим в Ашхабад для участия в 111-м заседании Экономического совета СНГ.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня СНГ. Особое внимание было уделено практической реализации приоритетов председательства Туркменистана в Содружестве в 2026 году, а также подготовке к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях. Отдельно рассмотрены вопросы подготовки к заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся 7 и 9 октября 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза». В этой связи стороны обсудили организационные аспекты предстоящих мероприятий на высоком уровне и содержание их повесток.

Стороны также обсудили дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия в рамках Содружества, уделив внимание расширению практического сотрудничества по представляющим взаимный интерес направлениям. В завершение встречи была подтверждена общая заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия и совместной работе в целях дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

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