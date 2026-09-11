Делегация Туркменистана принимает участие в международном саммите по космосу в Париже

В Париже начал работу первый международный саммит по космосу. В событии принимают участие около 2 000 представителей государственных структур, международных организаций, космической промышленности, научных и инвестиционных кругов, в том числе из Туркменистана.

В рамках первого дня состоялись панельные дискуссии и параллельные сессии, посвященные вопросам развития космической инфраструктуры и промышленности, расширения доступа к космическим технологиям, применения искусственного интеллекта и перспективных технологий, подготовки специалистов, а также международного сотрудничества в области исследования космоса, наблюдения за Землей и океанами.

Для участников саммита подготовлена профильная экспозиция, на которой представлены современные разработки и инновационные решения в космической отрасли.

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