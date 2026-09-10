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10.09.26 07:20

Туркменская делегация приняла участие в международной климатической конференции

Молодые экоактивисты из Туркменистана приняли участие в региональной конференции, посвященной климату, водным ресурсам и устойчивому развитию.

Форум, проходивший в Самарканде, объединил около ста специалистов и волонтеров из государств Центральной Азии, а также Азербайджана, Афганистана, Монголии и Турции. Участники обсудили вопросы климатической политики, рационального использования воды, борьбы с опустыниванием и сохранения ледников. По итогам встречи было принято региональное молодежное заявление для передачи профильным министерствам, структурам ООН и международным партнерам.

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