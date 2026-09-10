Состоялось заседание секретариата многостороннего сотрудничества «C5+1»

В Ашхабаде состоялось очередное заседание секретариата многостороннего сотрудничества формата «C5+1», объединяющего государства Центральной Азии и США. В центре внимания встречи находились вопросы дальнейшего развития формата «C5+1», а также практические аспекты взаимодействия по приоритетным направлениям региональной повестки.

Участники рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей и обсудили предложения по дальнейшему наполнению повестки многостороннего сотрудничества. Отдельное внимание было уделено подготовке предстоящих встреч и мероприятий, а также согласованию соответствующих организационных вопросов. В ходе обмена мнениями была отмечена значимость регулярного взаимодействия в формате «C5+1» для развития регионального сотрудничества и продвижения совместных инициатив. В этой связи состоялось обсуждение возможностей расширения взаимодействия в сферах критических минералов, торговли и транспорта.

Отдельный блок встречи был посвящен вопросам практического взаимодействия между странами Центральной Азии и США, включая развитие контактов между соответствующими государственными структурами и экспертными кругами. По итогам заседания определены дальнейшие шаги по работе секретариата и подготовке мероприятий, предусмотренных в рамках механизма «C5+1».

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