Санкт-Петербург рассчитывает на плодотворное развитие сотрудничества с Туркменистаном

Санкт-Петербург предложил Туркменистану развивать сотрудничество в сфере медицины, а также организовать культурный обмен и гастроли театральных коллективов, заявил вице-губернатор города Владимир Омельницкий, находясь с рабочим визитом в Ашхабаде.

Владимир Омельницкий по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в рамках поездки провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана по вопросам культуры и СМИ Бахар Сейидовой. Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия.

«Нами была предложена возможность проведения так называемых телемостов с использованием искусственного интеллекта для обмена опыта, потому что высочайшего уровня профессионалы есть в медицинских учреждениях Туркменистана и города Санкт-Петербурга», – сказал посланец российской северной столицы, добавив, что у петербургских медиков накоплен большой опыт по сохранению здоровья и спасению жизни, которым они готовы делиться.

Также, по словам Владимира Омельницкого, стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры: Санкт-Петербург предложил организовать выездные показы театральных коллективов и представить в Ашхабаде экспозиции из своих музеев. «Культурная столица готова делиться всем, что есть у нас... я говорю о музее, о экспозициях, которые мы готовы развернуть здесь, в залах Ашхабада», – сказал вице-губернатор. Он выразил уверенность, что все выдвинутые российской стороной предложения будут реализованы, поблагодарив правительство Туркменистана за внимательное отношение к ним.

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