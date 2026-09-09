В Туркменистане стартовал сезон археологических раскопок на городище Абиверд

В Туркменистане на территории Государственного историко-культурного заповедника «Абиверд» стартовал осенне-полевой сезон комплексных археологических раскопок и превентивной консервации.

Работы специалистов сосредоточены на уникальном памятнике XI века Джума-мечеть, которая расположена в западном секторе фортификационного комплекса «Абиверд пештак», в 7 километрах от административного центра Каахкинского района Ахалского велаята (области).

Научные сотрудники и реставраторы заповедника осуществляют обработку находок и консервацию обнаженных строительных конструкций (на месте обнаружения), предотвращая их дальнейшую эрозию. Параллельно ведется сопоставление полученных археологических данных с другими источниками, в которых эта мечеть неоднократно описывалась как центр духовной и общественной жизни древнего города.

Создание музея под открытым небом на месте археологических раскопок Абиверда, а также наглядное представление скрытых под землей исторических находок помогут посетителям лучше узнать историю этого древнего города. Новые сведения об архитектуре Абиверда могут быть включены в туристические маршруты, связанные с историческим наследием Великого шелкового пути. Это позволит привлечь к памятнику внимание как исследователей, так и туристов.

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