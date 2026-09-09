Обсуждены протоколы проведения мероприятий СНГ в Туркменистане

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Сердара Мухамметдурдыева с заместителем генерального секретаря СНГ Денисом Трефиловым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Туркменистана с Содружеством Независимых Государств.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки к предстоящим мероприятиям, проводимым в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году, которые состоятся в октябре текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза». Стороны обсудили организационные аспекты и вопросы взаимодействия в рамках подготовки к данным мероприятиям. Также были рассмотрены другие актуальные вопросы повестки дня, представляющие взаимный интерес.

По итогам состоявшейся встречи, на следующий день в МИД Туркменистана состоялась церемония подписания протокола согласования вопросов подготовки заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся 7 и 9 октября 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза». Документ направлен на обеспечение согласованности организационных и содержательных аспектов предстоящих заседаний, проводимых в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году.

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