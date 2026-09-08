В Ашхабаде открылся учебный курс «Каспийское море – устойчивое развитие и управление»

В столице страны стартовал 11-й международный учебный курс «Каспийское море – устойчивое развитие и управление». Организаторами курса выступили Министерство иностранных дел Туркменистана, Институт Каспийского моря и Международный институт океана.

В церемонии открытия приняли участие постоянный координатор ООН в Туркменистане Сяоцзюнь Грейс Ван, управляющий директор Международного института океана Антонелла Вассалло, директор курса доктор Парвин Фаршчи, ведущий эксперт по морскому пространственному планированию доктор Андрей Абрамич и директор Института Каспийского моря Туркменистана Мырат Атаджанов.

В ходе выступлений была отмечена важная роль учебного курса в укреплении регионального сотрудничества и развитии профессионального потенциала специалистов в сфере устойчивого использования и сохранения Каспийского моря. Программа курса проводится в Туркменистане с 2013 года и объединяет представителей всех пяти прикаспийских государств.

Особое внимание в рамках курса уделяется вопросам международного морского права, а также экологическим проблемам Каспийского моря. За годы реализации программы обучение прошли 175 специалистов из Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Китая, представляющих различные сферы, связанные с Каспийским морем.

В нынешнем году основное внимание в программе курса уделено экологическому состоянию Каспийского моря и вопросам, связанным с его обмелением. Международный учебный курс продлится до 18 сентября 2026 года.

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