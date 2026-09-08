На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 22 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 22 сделки на общую сумму свыше 38 миллионов 560 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Сингапура и Турции приобрели портландцемент и мазут топочный (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, покупателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Киргизии и Азербайджана были реализованы ткань и пряжа хлопчатобумажная, высушенные корни и корневища солодки.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили строительный нефтяной битум, шелк-сырец, ткань и пряжу хлопчатобумажную, хлопок-волокно и марлю на сумму свыше 140 миллионов 311 тысяч манатов.

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