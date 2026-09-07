В Нидерландах состоялся чемпионат мира среди ахалтекинских лошадей

В нидерландском городе Кроненберге на базе современного конноспортивного комплекса «Пилберген» прошел чемпионат мира среди ахалтекинских скакунов и международный конкурс красоты коней. Событие было отмечено визитом Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Один из центров конного спорта Европы принял участников и гостей из 25 стран мира. Для участия в престижных соревнованиях в Европу прибыли более ста лошадей, в том числе тридцать элитных скакунов из Туркменистана.

Программа включала в себя смотр ахалтекинских скакунов, соревнования по выездке и конкуру. Туркменские ахалтекинские скакуны завоевали шесть призовых мест на чемпионате. Среди двухлетних кобыл первое место заняла Джерен Гозли́, а почетное второе — грациозная Ак Монджу́к. В классе двухлетних жеребцов чемпионом признан статный Меледа́г. Среди трехлетних кобыл бронзовым призером стала Ал яна́к. В аналогичной категории у жеребцов титул чемпиона завоевал Гуне́ш, а второе место досталось жеребцу по кличке Гезбаш.

В торжественной обстановке был объявлен победитель конкурса «Чемпион мира-2026 среди ахалтекинских скакунов». Абсолютным чемпионом и обладателем главной награды «Чемпион мира» стал вороной конь Йындам, принадлежащий французским конезаводчикам.

Особое восхищение публики традиционно вызвал зрелищный конкурс «Самая красиво украшенная лошадь». В нем мастера-коневоды продемонстрировали великолепные парадные убранства ручной работы: изящно отделанную сбрую, роскошные национальные ковровые попоны, отражающие тонкую эстетику туркменского ремесленного искусства. Кроме того, гостей и участников соревнований встречала масштабная тематическая выставка, дающая возможность прикоснуться к аутентичным традициям национальной культуры и народного творчества.

Завершилась программа конноспортивного праздника соревнованиями по конкуру, в которых мастера конного спорта продемонстрировали высокую технику преодоления препятствий, подтверждая универсальность и прекрасные интеллектуальные свойства ахалтекинской породы.

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