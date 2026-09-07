Гурбангулы Бердымухамедов принял участие во всемирном форуме ценителей ахалтекинских коней

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Королевство Нидерландов для участия в мероприятиях, посвященных ахалтекинскому коневодству. Визит состоялся в период проведения чемпионата мира по конному спорту и конкурса красоты ахалтекинских лошадей.

В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытом заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Всемирный форум собрал вместе специалистов, заводчиков и ценителей этой древней конной породы. Участники форума обсудили актуальные вопросы сохранения и популяризации ахалтекинцев. Проведение международного форума высокого уровня и профессиональных соревнований в Европе подчеркивает глобальное признание ахалтекинских лошадей как уникального культурного наследия Туркменистана и способствует укреплению их авторитета на мировой арене.

Несомненно, что визит придаст новый импульс развитию международного сотрудничества в сфере коневодства. Кроме того, прогнозируется расширение гуманитарных связей Туркменистана с европейскими государствами и дальнейшее продвижение ахалтекинской породы за рубежом.

В рамках визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Нидерланды в городе Венрай состоялась торжественная презентация издания книги Гурбангулы Бердымухамедова «Конь – символ верности и счастья» на голландском языке.

Как отмечалось участниками презентации, проявляя глубокое уважение к ахалтекинцам как символу национального достоинства, автор с вдохновением воспевает коней в своем литературном творчестве, подробно освещая передающиеся из поколения в поколение традиции разведения и воспитания верных спутников туркменского народа.

Выход книги на голландском языке стал замечательным подарком для читателей и профильных специалистов. Труд не только расширяет знания о лошадях, но и обогащает культуру коневодства, убедительно доказывая, что конь — это преданный друг и надежный спутник человека во все времена.

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