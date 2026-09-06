Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и премьер-министром Армении

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Глава правительства Армении отметил важную роль международных инициатив Туркменистана, нацеленных на обеспечение всеобщего экологического благополучия, и пригласил президента Сердара Бердымухамедова принять участие в саммите лидеров, который пройдет в октябре текущего года в Ереване в преддверии 17-й конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP 17).

Поблагодарив за приглашение, глава государства подчеркнул, что данное мероприятие станет важным событием в деле охраны окружающей среды, и подтвердил активное участие в нем Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил, что в рамках председательства Туркменистана в СНГ в текущем году 9 октября в национальной туристической зоне «Аваза» состоится саммит глав государств СНГ, и, пользуясь случаем, вновь пригласил премьер-министра Никола Пашиняна принять в нем участие.

Также в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития туркменско-армянских отношений. В данном контексте подчеркивалась важность дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в различных направлениях.

В завершение телефонного разговора президент Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Никол Пашинян пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам двух стран – процветания.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

© TURKMENISTAN.RU, 2026