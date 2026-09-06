Туркменистан избран председателем Группы стран без выхода к морю

Туркменистан избран председателем Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDCs), на 2027-2028 годы. Соответствующее решение было принято на встрече группы на уровне постоянных представителей при ООН в Нью-Йорке. Туркменистан был избран председателем при единогласной поддержке всех членов группы, полномочия начнутся 1 января 2027 года. В состав руководящего бюро от региональных групп избраны Азербайджан в качестве вице-председателя, а также Лаос, Бурунди, Чад, Руанда и Парагвай.

Избрание Туркменистана председателем группы LLDCs является значимым внешнеполитическим достижением и свидетельствует о высоком доверии со стороны международного сообщества. Председательство позволит Туркменистану в течение двух лет координировать деятельность группы, в том числе по приоритетным для страны направлениям энергетической и транспортной связанности, представляя интересы 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также играть ведущую роль в реализации Авазинской программы действий на 2024-2034 годы.

Уточняется, что состав руководящего бюро будет также утвержден итоговой декларацией министерской встречи LLDCs, которая пройдёт 24 сентября 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ноябре–декабре текущего года совместно с Управлением высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (OHRLLS) планируется подготовить проект дорожной карты председательства Туркменистана в группе на 2027-2028 годы.

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