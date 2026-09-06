Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана с советником премьер-министра Нидерландов

В Гааге состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с советником премьер-министра Королевства Нидерландов по вопросам иностранных дел и обороны Кристоффером Йонкером.

В ходе беседы были рассмотрены возможности придания дополнительной динамики туркменско-нидерландским отношениям. В частности, отмечена целесообразность активизации политических контактов и расширения диалога как на двустороннем уровне, так и в формате взаимодействия Туркменистан – Европейский союз.

Стороны также обменялись оценками современной международной и региональной обстановки. Туркменская сторона изложила подходы, вытекающие из статуса постоянного нейтралитета страны, подчеркнув особое значение превентивной дипломатии, политического диалога и мирных средств в урегулировании сложных международных ситуаций.

Отдельный блок встречи был посвящен экономической составляющей отношений. Обсуждены возможности более активного привлечения потенциала нидерландского бизнеса к реализации проектов в Туркменистане. В этой связи отмечены перспективы взаимодействия в области судостроения и морской инфраструктуры, здравоохранения, инновационных технологий, а также сокращения выбросов метана.

Значительное внимание было также уделено культурно-гуманитарному направлению двустороннего сотрудничества. В данном контексте отмечено проведение в Нидерландах Всемирного чемпионата красоты ахалтекинских лошадей и международных соревнований по конному спорту. Туркменская сторона выразила признательность за созданные условия для проведения данного масштабного международного мероприятия. Было подчеркнуто, что интерес двух стран к традициям коневодства способствует дальнейшему укреплению культурных и общественных связей между Туркменистаном и Нидерландами.

По итогам встречи была выражена заинтересованность в продолжении начатого диалога и переводе обсужденных инициатив в практическую плоскость.

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