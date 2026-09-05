Туркменистан представил позицию Группы друзей нейтралитета на форуме высокого уровня ООН по культуре мира

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся форум высокого уровня по реализации программы действий в области культуры мира на тему «Женское лидерство в целях продвижения культуры мира». В работе форума приняли участие руководители учреждений ООН, представители ЮНЕСКО, видные международные деятели в области миростроительства, а также делегации государств – членов организации.

В ходе пленарного заседания постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев выступил от имени Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, а также в качестве представителя Туркменистана. В выступлении была отмечена тесная взаимосвязь культуры мира и политики нейтралитета, получившая отражение в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 80/294 и инициированной Туркменистаном резолюции 80/262 «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

Участие Туркменистана в форуме стало продолжением последовательной работы страны по продвижению на площадке ООН культуры мира и доверия, превентивной дипломатии и потенциала нейтралитета в качестве действенного инструмента поддержания международного мира и безопасности.

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