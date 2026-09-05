В Гааге состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Нидерландов

В Гааге состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Томом Берендсеном. В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие туркменско-нидерландских отношений и выразили заинтересованность в дальнейшем расширении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В этом контексте состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. При этом туркменская сторона подчеркнула приверженность принципам постоянного нейтралитета, Уставу ООН и политико-дипломатическим методам решения международных вопросов.

В рамках обсуждения торгово-экономической повестки стороны рассмотрели перспективы активизации деловых связей и взаимодействия в таких сферах, как транспорт и логистика, портовая инфраструктура, сельское хозяйство и современные агротехнологии, энергетика, высокие технологии и промышленная кооперация.

Стороны также уделили внимание предстоящему в Королевстве Нидерландов Всемирному чемпионату красоты ахалтекинских лошадей и международным соревнованиям по конному спорту. Нидерландская сторона приветствовала проведение в стране столь масштабного международного мероприятия, посвящённого ахалтекинским лошадям и богатым традициям туркменского коневодства. В завершение встречи стороны подтвердили взаимную готовность продолжать регулярный диалог и совместную работу по дальнейшему укреплению многоплановых отношений между двумя странами.

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