В Ашхабаде прошли туркменско-азербайджанские консультации руководителей консульских служб

В Ашхабаде состоялись туркменско-азербайджанские консультации по профильной тематике на уровне руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего консульского сотрудничества, защиты прав и законных интересов граждан двух государств, а также взаимодействия в миграционной, правовой и правоохранительной сферах. Особое внимание было уделено вопросам предотвращения случаев двойного гражданства, пребывания граждан Туркменистана, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики, а также дальнейшего совершенствования взаимодействия между компетентными органами двух стран.

Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества и обмена опытом между миграционными службами Туркменистана и Азербайджанской Республики. По итогам встречи сторонами был подписан протокол, в котором отражены основные итоги состоявшегося обмена мнениями и достигнутые договорённости по дальнейшему развитию консульского сотрудничества.

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