В Туркменистане стартовал сев озимой пшеницы

Стартовала посевная кампания озимой пшеницы в регионах Туркменистана. Кампания включила в себя семинары с участием опытных земледельцев, профильных специалистов, ученых и механизаторов в целях своевременного и качественного проведения в соответствии с агротехническими нормами посевной пшеницы в регионах под урожай 2027 года.

В соответствии с постановлением президента Туркменистана «О производстве богатого урожая пшеницы в Туркменистане в 2027 году» под озимую пшеницу отведено 690 тысячах гектаров земли по всей стране. Запланировано собрать 1,4 миллиона тонн урожая: в Ахалском велаяте (области) - 400 тысяч тонн, в Балканском - 80 тысяч тонн, в Дашогузском - 265 тысяч тонн, в Лебапском - 310 тысяч тонн, в Марыйском велаяте - 345 тысяч тонн.

Наряду с другими высокоурожайными сортами пшеницы на полях страны будут высеяны сорта «Сердар», «Аркадаг» и «Пырагы», разработанные Научно-исследовательским институтом зерноводства Министерства сельского хозяйства.

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