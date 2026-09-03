Туркменский государственный архитектурно-строительный институт справил новоселье

В Ашхабаде сдан в эксплуатацию новый современный комплекс зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института. В торжественной церемонии открытия вуза принял участие президент Сердар Бердымухамедов.

Глава государства отметил ключевую роль института в подготовке высококвалифицированных специалистов для строительного и промышленного секторов экономики страны. Новый комплекс зданий института рассчитан на 5 тысяч мест. В структуру комплекса вошли учебные объекты, общежитие и жилой корпус. Учреждение высшего профессионального образования включает 13-этажный главный корпус, 8 факультетов, 28 кафедр, современную библиотеку и конференц-зал. Все аудитории и лаборатории оснащены передовым оборудованием.

Расположенное на территории кампуса благоустроенное общежитие рассчитано на 2600 мест, а отдельный жилой комплекс из двух зданий (всего 80 квартир) предназначен для профессорско-преподавательского состава.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что новые условия позволят обновленному учебному заведению стать ведущей кузницей высококвалифицированных архитекторов, инженеров, строителей и специалистов промышленной отрасли.

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