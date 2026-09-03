В Ашхабаде проведен семинар по сохранению биоразнообразия

В столице Туркменистана проведен общенациональный семинар, организованный в рамках Глобального проекта ПРООН и Глобального экологического фонда по обновлению национальной стратегии и планов действий по сохранению биоразнообразия и подготовке седьмого национального доклада по Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Акция проведена в партнерстве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при поддержке Министерства иностранных дел Туркменистана. В ходе двухдневного семинара рассмотрен проект Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия Туркменистана на 2026–2035 годы, а также вопросы подготовки национальной отчетности в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Участниками семинара стали представители государственных органов, научных учреждений, частного сектора и гражданского общества. Особое внимание уделено вопросам сохранения биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития. Участники обсудили проекты седьмого национального доклада Туркменистана по Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Проведение семинара направлено на дальнейшее укрепление международного сотрудничества Туркменистана в сфере охраны окружающей среды и обеспечение выполнения международных обязательств страны в области сохранения биоразнообразия.

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