186 первоклассников начали учебный год в туркменско-российской школе в Ашхабаде

1 сентября в Совместной туркменско-российской общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина в Ашхабаде, как и во всех школах Туркменистана, состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний и началу нового учебного года. В этом году школьный порог впервые переступили 186 первоклассников.

Праздник традиционно начался с исполнения государственных гимнов Туркменистана и Российской Федерации, а также торжественного выноса государственных флагов двух дружественных стран. В рамках праздничной программы состоялись выступления детских творческих коллективов и чтецов. Ярким эпизодом торжественной части стало совместное музыкальное выступление учеников, объединивших в единую органичную композицию звучание национальных инструментов – туркменского дутара и русской балалайки.

С напутственным словом к ученикам, педагогам и родителям обратились сотрудники Посольства Российской Федерации в Туркменистане. Торжественное событие завершилось традиционным первым звонком, ознаменовавшим начало нового учебного года для всех учащихся школы.

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