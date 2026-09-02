Туркменские спортсмены принимают участие во Всемирных играх кочевников

В городе Бишкеке Киргизской Республики состоялась церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. В соревнованиях принимают участие и спортсмены Туркменистана, готовые продемонстрировать свое мастерство в туркменской национальной борьбе и других видах спорта.

В международном спортивно-культурном мероприятии принимают участие спортсмены из более чем 100 стран мира. В программу игр включены соревнования по 43 видам спорта. Среди них – национальная борьба, конные скачки, стрельба из лука, интеллектуальные игры и другие традиционные виды спорта. VI Всемирные игры кочевников продлятся по 6 сентября. Основные мероприятия проходят в городе Чолпон-Ате Киргизской Республики. В рамках игр в ущелье Кырчын создан этнический городок, состоящий более чем из 300 юрт, где представлены национальная культура киргизского народа, декоративно-прикладное искусство и традиции кочевого образа жизни.

Всемирные игры кочевников стали одним из важных международных мероприятий, способствующих широкой популяризации среди мировой общественности национальных традиций и обычаев, культурному и спортивного развитию народов Центральной Азии.

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