Подписан меморандум о взаимопонимании между Туркменистаном и Всемирным фондом дикой природы

Состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании в области охраны окружающей среды между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Меморандум направлен на дальнейшее укрепление долгосрочного сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия, защиты природных экосистем и редких видов, а также повышения устойчивости к последствиям изменения климата. Документ в формате видеоконференции подписали министр охраны окружающей среды Туркменистана Овезгелди Гошджанов и региональный директор WWF по Восточной, Центральной Азии и Тихоокеанскому региону Жан-Поль Паддак.

В рамках достигнутого соглашения предусматривается разработка плана совместных проектов и мероприятий на 2026–2030 годы. Приоритетными направлениями определены охрана дикой природы, совершенствование системы особо охраняемых природных территорий, мониторинг биоразнообразия, сохранение и восстановление популяций переднеазиатского леопарда, кулана, бухарского оленя, джейрана и амударьинского лопатоноса, а также охрана редких видов птиц и растений. Значимым направлением сотрудничества станет укрепление трансграничного природоохранного взаимодействия со странами Центральной Азии.

Подписание меморандума является важным шагом в дальнейшем развитии международного сотрудничества Туркменистана в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и укрепления экологической дипломатии в регионе.

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