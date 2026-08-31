В Туркменистане разработана дорожная карта по сотрудничеству с ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы государственной жизни.

В ходе заседания заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов представил проект среднесрочной национальной дорожной карты Туркменистана по исполнению документов, принятых по итогам третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, на 2026–2030 годы.

Разработка данного документа направлена на последовательную реализацию решений форума на национальном уровне и дальнейшее укрепление роли Туркменистана как государства, принимавшего международную конференцию. Проект дорожной карты включает 6 основных направлений деятельности.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул системный и стратегический характер взаимодействия Туркменистана с ООН. Глава государства одобрил представленные предложения и поручил вице-премьеру, руководителю внешнеполитического ведомства продолжить работу по дальнейшему углублению партнерства с ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2026