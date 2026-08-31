В Ашхабаде прошла встреча глав дипломатических ведомств Туркменистана и Японии

В стенах МИД Туркменистана состоялась встреча делегаций во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, прибывшим в Ашхабад с визитом. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркменско-японских связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

На встрече было подчеркнуто, что основной импульс развитию межгосударственных связей придают регулярные контакты на высшем и высоком уровнях. Особо отмечена значимость визитов национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана и президента Туркменистана в Японию.

Министры выразили заинтересованность в укреплении практического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Выражена благодарность японской стороне за поддержку внешнеполитического курса постоянного нейтралитета Туркменистана. Стороны констатировали эффективность координации работы в рамках международных организаций, в частности, ООН. Также подчеркнута значимость партнерства в формате «Центральная Азия + Япония».

На встрече обсуждены вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством двух стран. Особо отмечена результативность партнерства в таких сферах, как газохимическая промышленность, электроэнергетика, транспорт и другие. Среди перспективных направлений партнерства названы передовые технологии и искусственный интеллект.

Была выражена заинтересованность японской стороны в участии в проектах, нацеленных на дальнейшую диверсификацию экономики Туркменистана. В этой связи подчеркнуто успешное участие ряда японских компаний в строительстве промышленных комплексов в Туркменистане. В этом ключе стороны обсудили подготовку к совместному заседанию туркменско-японского и японско-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, намеченного к проведению в этом году в Токио.

По завершении переговоров состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Японии на 2027-2029 годы.

© TURKMENISTAN.RU, 2026