В Туркменистане утвердили даты начала посевной пшеницы и хлопкоуборочной кампании

Президент Туркменистана утвердил даты старта аграрных кампаний: сев пшеницы начинается 2 сентября, а сбор хлопка — 9 сентября. В аграрном секторе Туркменистана наступает ключевой этап сельскохозяйственного года — подготовка к закладке урожая пшеницы и сбору хлопка. Ход сезонных кампаний и готовность техники обсуждена на заседании Кабинета министров страны, где президент Сердар Бердымухамедов официально благословил старт обеих ответственных аграрных акций.

Посевная кампания озимой пшеницы в регионах страны стартует 2 сентября. Параллельно в областях завершатся работы по подготовке качественного семенного материала, вспашке и разравниванию земель, а также техническому обслуживанию сеялок.

Сбор хлопка в регионах начнется 9 сентября. К «белой страде» приведено в готовность оборудование приемных пунктов, хлопкоочистительных предприятий, комбайнов и грузового транспорта. Традиционный старт кампаниям по сложившейся традиции дадут почтенные старейшины на местах.

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