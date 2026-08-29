В МИД Туркменистана состоялись встречи с завершающими миссию послами ЕС и Франции

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с главой дипмиссии Европейского союза Беатой Пексой и Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Филиппом Мерленом, завершающими свою работу в Ашхабаде. В рамках встреч туркменская сторона выразила признательность дипломатам за весомый вклад в укрепление многопланового взаимодействия и развитие дружественных связей.

Беседа с главой представительства ЕС Беатой Пексой охватила широкий спектр двустороннего и регионального диалога, включая политическую, экономическую, транспортно-энергетическую и культурную сферы. Собеседники отметили высокую результативность совместных программ в области верховенства закона, защиты прав человека, цифровизации, экологии и поддержки частного сектора, а также подчеркнули стратегическую значимость интеграционного формата «ЕС – Центральная Азия».

На встрече с послом Франции Филиппом Мерленом ключевое внимание было уделено динамике развивающихся связей и роли контактов на высшем уровне. Стороны рассмотрели торгово-экономический вектор как одно из приоритетных направлений партнерства, выделив совместные инициативы в агропромышленном комплексе, водном хозяйстве и сфере «зеленых» технологий, а также положительно оценили многолетний опыт гуманитарного взаимодействия.

© TURKMENISTAN.RU, 2026