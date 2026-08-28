В Ашхабаде готов к сдаче центр стоматологических услуг

Президент Сердар Бердымухамедов проинспектировал заключительный этап строительства нового стоматологического центра. Ввод объекта в эксплуатацию существенно расширит потенциал системы национального здравоохранения за счет внедрения инновационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта.

Новый центр специализируется на оказании полного спектра стоматологических услуг и челюстно-лицевой хирургии. Медицинское учреждение оснащено диагностическим и лечебным оборудованием от ведущих производителей из Германии, Японии и США. Проектом предусмотрено активное профессиональное сотрудничество с мировыми клиническими центрами и привлечение высококвалифицированного персонала.

Инфраструктура объекта включает ряд новейших технологических площадок. В их числе – клинический блок, в который вошли амбулаторные и стационарные отделения, физиотерапевтический сектор, операционно-стерилизационный комплекс с несколькими операционными, а также отделения анестезиологии и реанимации; диагностический хаб со специализированными отделениями радиодиагностики, эндоскопии, функциональной и клинико-лабораторной диагностики; цифровая экосистема, включающая автоматизированный лабораторный комплекс, единую систему электронного документооборота и специализированный софт для мониторинга данных пациентов.

Передовая материально-техническая база позволит выполнять высокоточную диагностику и лечение различных патологий и травм челюстно-лицевой области на самом высоком международном уровне.

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