Обсуждены актуальные вопросы туркменско-японского сотрудничества

В МИД Туркменистана в формате видеоконференции состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с председателем Японско-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к очередному заседанию туркменско-японского и японско-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству. Были обсуждены текущие и перспективные проекты в таких сферах как газохимическая промышленность, транспорт, циркулярная экономика и другие.

Достигнуты договоренности по основным пунктам повестки дня и программы работы совместного заседания комитетов по экономическому сотрудничеству, а также по вопросу подготовки двусторонних документов, планируемых к подписанию по его итогам.

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