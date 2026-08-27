Туркменистан принял участие в заседании Совета постпредов СНГ в Минске

Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев принял участие в очередном заседании Совета постпредов государств – участников Содружества, которое состоялось в Минске. Постпреды рассмотрели предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в декабре в Москве.

В частности, главам правительств предлагается принять документы, касающиеся развития сотрудничества в сфере промышленности, лесопромышленного комплекса, в области фундаментальной науки, налогообложения, обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности стран, санитарной безопасности территорий, борьбы с преступностью на транспорте, радионавигации, в инновационной сфере.

Готовится также предложение принять решения о международном кинофестивале «Содружество» и сотрудничестве стран СНГ в области туризма. Также обсуждены вопросы, касающиеся оформления выхода Республики Молдова из СНГ.

В рамках заседания Назаргулы Шагулыев выступил с информацией о подготовке к празднованию 35-летия государственной независимости Туркменистана и о проведении 23 сентября 2026 года в городе Ашхабаде заседания Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества запланировано на 29 сентября.

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