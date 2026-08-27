Делегация Туркменистана принимает участие в международном медиафоруме в Узбекистане

Делегация Туркменистана принимает участие в международном медиафоруме «Исламская цивилизация: новый взгляд, новые открытия», проходящем в узбекских городах Ташкенте и Самарканде. В работе форума принимают участие представители средств массовой информации, научных и культурных кругов более чем из 50 стран мира.

В ходе пленарных заседаний состоялся обмен мнениями по вопросам развития современной медиасферы, создания историко-документального контента, научного изучения исторических материалов, издательской деятельности и внедрения цифровых технологий. Особое внимание уделено расширению международного сотрудничества и реализации совместных проектов в медиасфере.

Особое значение в рамках форума придается вопросам сохранения исторической памяти, популяризации культурного наследия и его представления современной аудитории посредством средств массовой информации и цифровых платформ.

Участие туркменской делегации в международном медиафоруме способствует дальнейшему развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной и информационной сферах, расширению профессиональных контактов и обмену опытом с зарубежными коллегами.

© TURKMENISTAN.RU, 2026