Этнографы Туркменистана и Центральной Азии завершили экспедицию на Алтай

В Алтайском крае завершилась международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: тюркское наследие 2026». На протяжении десяти дней ученые из России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана исследовали быт и традиции коренных народов региона – кумандинцев, челканцев, тубаларов и алтайцев.

Принимая активное участие в полевых исследованиях, этнографы из Туркменистана обнаружили немало параллелей между культурой алтайских народов и национальным наследием туркмен. За время работы международная команда преодолела около 2000 км и посетила 10 населенных пунктов, пообщавшись с десятками знатоков местных традиций. Участники экспедиции находили много общего в традициях охоты, скотоводства, обустройства жилища и верований, что объединяло как самих этнографов, так и местных жителей.

По итогам поездки сформирован богатейший архив – десятки часов аудиозаписей, фотоматериалы и уникальные полевые заметки. Собранные данные лягут в основу совместных монографий и новых международных научных проектов.

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