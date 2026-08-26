В Туркменистане разработали биопрепарат для нейтрализации метановых выбросов

Специалисты Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана под руководством члена-корреспондента, доктора химических наук Дурдымырата Гадамова и заведующей лабораторией биотехнологий Алтын Рахмановой успешно завершили разработку биопрепарата нового поколения, который способен эффективно нейтрализовать эмиссию метана непосредственно в почвенном покрове.

В основу отечественного препарата легли природные механизмы. Ученые использовали местные (аборигенные) штаммы метан-окисляющих бактерий, адаптированные к региональным климатическим условиям. Бактерии содержат фермент, который перерабатывает метан в безопасные природные компоненты – углекислый газ и воду. Для удобства применения живые микробные культуры объединили с доступными местными материалами, сформировав защитную микросреду.

Главными преимуществами новой разработки стали ее высокая эффективность при локальной нейтрализации метана в зонах промышленной нагрузки, экономичность и независимость от импортных аналогов за счет использования местного сырья, а также полная экологическая безопасность и нетоксичность для человека, животных и окружающей среды.

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