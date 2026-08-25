Заключительный тур музыкального конкурса в Ашхабаде назвал лучших народных исполнителей

В Ашхабаде состоялся заключительный тур ежегодного общенационального конкурса, проводимого среди музыкантов-дутаристов и дутаристов-певцов (бахши). В финальном туре приняли участие 14 бахши и 14 музыкантов-дутаристов, победивших в отборочных турах из городов Ашхабада и Аркадага, а также из велаятов (областей) страны.

Церемония награждения победителей стала одним из самых ярких моментов состязания. Под бурные аплодисменты собравшихся были объявлены имена 14 победителей – бахши и музыкантов-дутаристов, которым были вручены специальные дипломы и золотые цепочки, а всем участникам конкурса – памятные подарки от имени главы государства.

Победители творческого конкурса заверили, что не пожалеют сил и таланта для дальнейшего развития национального искусства бахши и музыкального исполнения на дутаре.

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