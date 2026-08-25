На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 19 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 19 сделок на общую сумму 46 миллионов 412 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили карбамид и обессеренную дизельную фракцию производства ГК «Туркменхимия». Покупателям из Турции и Азербайджана были реализованы наборы постельного белья, пряжа хлопчатобумажная и ткань фланель.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, а также муку пшеничную и пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 80 миллионов 634 тысяч манатов.

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