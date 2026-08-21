В Ашхабаде прошли политические консультации между Туркменистаном и Таджикистаном

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Республики Таджикистан. В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание стороны уделили дальнейшему совершенствованию механизмов политико-дипломатического взаимодействия.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, отмечен последовательный рост товарооборота между двумя странами. В этом контексте рассмотрены перспективы наращивания партнерства в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, торговли и инвестиционной деятельности.

Было отмечено, что в текущем году в Душанбе состоялись 14-е заседание Совместной туркменско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и второе заседание Туркменско-таджикского делового совета, что отражает активизацию конструктивного двустороннего партнёрства.

Значительное внимание на консультациях было отведено культурно-гуманитарной тематике. В этой связи стороны обсудили совместные мероприятия, планируемые к реализации в ближайшей перспективе. По итогам консультаций стороны подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог с учетом взаимного стремления к укреплению дружественных туркменско-таджикских отношений.

В этот же день состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2027-2028 годы.

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