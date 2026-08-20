Фестиваль детских товаров и услуг на выставке в Ашхабаде

В Ашхабаде, в экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана, проходит международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей». В числе участников выставки — Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, а также профильные министерства и ведомства. Свои экспозиции подготовили международные партнеры, среди которых Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), а также компании из Туркменистана, США, Германии, Турции, Китая, Японии, Ирана, Малайзии и России.

Выставка стала открытой площадкой для демонстрации интересных частных инициатив. Помимо насыщенной торгово-выставочной части набирает обороты и деловая программа: представители компаний и образовательных центров активно проводят переговоры, закладывая основу для новых проектов в сфере детского развития и профориентации.

Выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей» стала эффективным импульсом для международного сотрудничества, открывающим зарубежным компаниям путь на динамичный туркменский рынок, а местным производителям — перспективы выхода на внешние арены.

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