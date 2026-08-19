Авиакомпания «Туркменистан» готова увеличить число рейсов в Россию

Авиакомпания «Туркменистан» с 25 октября увеличит частоту полетов из Ашхабада в Казань с четырех до шести в неделю, добавив рейсы по четвергам и пятницам, следует из расписания рейсов на сайте авиакомпании.

Пока же рейсы по этому маршруту выполняются по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. С 25 октября к ним добавятся четверг и пятница. Также изменится время нескольких рейсов: в частности, воскресный рейс T5-737 будет перенесен с утра на вечер – вылет теперь запланирован на 22:45 вместо 09:25.

Помимо казанского направления, авиакомпания увеличит частоту полетов в Хошимин – с двух до трех рейсов в неделю за счет добавления рейса по пятницам, в Сеул – с одного до двух рейсов за счет добавления рейса по четвергам, а также в Милан – с двух до трех рейсов за счет нового рейса по пятницам. Ранее сообщалось, что с 25 октября также увеличится частота полетов в Стамбул – с 12 до 13 в неделю. При этом число рейсов в Дели сократится с трех до двух в неделю: из расписания исключен субботний рейс.

На остальных направлениях – в Пекин, Бангкок, Куала-Лумпур, Лондон и Франкфурт – частота полетов не изменится, однако скорректируется время вылета отдельных рейсов.

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