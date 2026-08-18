Заявлены приоритетные направления деятельности Туркменистана на 81-й сессии Генассамблеи ООН

Внешнеполитическое ведомство страны обнародовало нижеследующие тезисы о приоритетных направлениях деятельности Туркменистана на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Туркменистан, являясь ответственным членом международного сообщества, последовательно выступает с новыми международными инициативами, направленными на достижение высоких идеалов и целей Организации Объединенных Наций. Предстоящая 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН призвана стать важной площадкой для консолидации усилий международного сообщества в решении актуальных вопросов миростроительства, международной безопасности и устойчивого развития.

Как активный участник международных процессов, Туркменистан в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представит свое видение путей решения наиболее актуальных и насущных вопросов, стоящих перед человечеством, и предложит конкретные инициативы, направленные на их эффективное решение.

Важнейшими принципами внешнеполитического курса Туркменистана были и остаются твердое следование общепризнанному статусу нейтралитета, всесторонняя поддержка конструктивного диалога в целях укрепления мира, стабильности и безопасности, а также развитие эффективного регионального и межрегионального сотрудничества.

Базовой основой стратегического сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединенных Наций является миросозидательная направленность нейтралитета и совпадение фундаментальных целей по сохранению мира, укреплению международной безопасности и обеспечению устойчивого развития с учетом национальных, региональных и глобальных интересов. Программные действия также нацелены на укрепление механизмов превентивной дипломатии, о чем свидетельствуют комплекс многосторонних документов Генеральной Ассамблеи ООН, принятых по инициативе Туркменистана, и продуктивная деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Туркменистан продолжит последовательное продвижение идей и инициатив по актуальным вопросам мировой политики, усиления роли институционального потенциала и действенных инструментов нейтралитета в течение работы 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом основное внимание будет акцентировано на вопросах укрепления правового и гуманистического содержания международной политики, всестороннего учета значимости для будущих поколений мира без войн, традиций и лучшего опыта взаимодоверительного диалога во имя безопасности и устойчивого развития. Эти приоритеты в очередной раз демонстрируют приверженность страны принципам открытости, доброй воли и конструктивного взаимодействия, а также свидетельствуют о серьезном и ответственном подходе Туркменистана как государства-члена ООН к совместному решению важнейших проблем современного мира.

В этой работе Туркменистан опирается на многогранное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее органами, специализированными учреждениями и другими международными структурами.

Туркменистан рассматривает предстоящую сессию Генеральной Ассамблеи как важный этап в консолидации усилий международного сообщества во имя укрепления мира, стабильности и безопасности.

На протяжении многих лет наша страна в рамках ООН и ее структур последовательно выдвигала важные инициативы в этой сфере. Среди них особое место занимают Резолюции «Мир и доверие», «Диалог – гарантия мира», а также «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

На предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан планирует провести под эгидой ООН межгосударственные консультации по подготовке стратегии всеобщего мира, основанной на принципах мира, безопасности и превентивной дипломатии.

В целях продвижения комплексного подхода к укреплению международного мира и безопасности наша страна выступает за дальнейшее развитие культуры доверия, диалога и превентивной дипломатии. В этом направлении Туркменистан предложит объявить 2027–2037 годы Десятилетием диалога и превентивной дипломатии Организации Объединенных Наций.

Наряду с этим наша страна выступит с инициативой о создании в рамках ООН Группы друзей многосторонности и суверенного равенства государств.

В целях практической реализации предложения президента Сердара Бердымухамедова об образовании Университета мира и нейтралитета ведется соответствующая работа с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. В качестве очередного шага в этом направлении планируется провести консультации по созданию Академического центра мира, нейтралитета и превентивной дипломатии при кафедре мира и нейтралитета Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Отдельное направление международной повестки связано с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Туркменистан инициирует разработку под эгидой ООН Международного кодекса по мирному использованию искусственного интеллекта в международных отношениях и дипломатии. В этом контексте планируется при поддержке ООН провести в Ашхабаде диалог международных экспертов по вопросам цифрового доверия и ответственного использования искусственного интеллекта.

В целях дальнейшей всесторонней поддержки деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии наша страна предложит Генеральной Ассамблее рассмотреть очередной проект резолюции «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Особое значение в международной повестке Туркменистана занимают вопросы устойчивого развития и международного транспортного сотрудничества. Благодаря инициативам, выдвигаемым президентом страны, Туркменистан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из важных центров транспортной дипломатии.

В этой связи по инициативе туркменской стороны на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «Десятилетие устойчивого транспорта ООН на 2026–2035 годы». В рамках реализации данного документа наше государство продолжит работу по созданию Глобального атласа устойчивой транспортной связности как всеобъемлющего аналитического и информационного инструмента для мониторинга достижения целей десятилетия.

Туркменистан также продолжит активное участие в практической реализации Авазинской программы действий на 2024–2034 годы и Авазинской политической декларации.

Вместе с тем будет предложено рассмотреть возможность создания на территории Туркменистана под эгидой Организации Объединенных Наций Международного центра по устойчивой торговой логистике и таможенному сотрудничеству.

Кроме того, наше государство выступит с инициативой создания под патронатом ООН трансрегионального транспортного коридора, связывающего Южную и Центральную Азию с Европой через Каспийское море. Реализация подобных инициатив призвана содействовать расширению международных транспортных связей, развитию торговли и укреплению экономического взаимодействия между регионами.

Одними из ключевых направлений сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями остаются экологическая безопасность, противодействие изменению климата и рациональное использование энергетических ресурсов.

В этой связи наша страна предложит учредить Ашхабадский климатический диалог – новую многостороннюю платформу сотрудничества, призванную способствовать продвижению инициатив в сфере изменения климата и укреплению международного партнёрства на институциональной основе.

Кроме того, Туркменистан выступит с инициативой по укреплению климатической устойчивости регионов, испытывающих серьезные трудности вследствие засухи и дефицита водных ресурсов.

В целях реализации положений Резолюции «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» будут проведены консультации по подготовке к форуму высокого уровня «Стабильная энергетика для всех».

Значимое место во внешнеполитической деятельности Туркменистана занимает развитие гуманитарного сотрудничества. Под руководством президента Сердара Бердымухамедова наша страна уделяет особое внимание расширению диалога и международного взаимодействия в интересах женщин и молодежи.

В этой связи будет продолжено развитие диалога женщин Центральной Азии и расширение сотрудничества с комиссией ООН по миростроительству и структурой «ООН–женщины» в рамках повестки дня «Женщины, мир и безопасность».

Кроме того, продолжится работа по повышению роли и активности молодежи в международных отношениях и мирных инициативах, а также поддержка деятельности Диалога молодежи Центральной Азии. В рамках повестки дня «Молодежь, мир и безопасность» наша страна планирует содействовать расширению практического участия представителей молодого поколения в международных и региональных инициативах.

В число основных направлений сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединенных Наций входят также инициативы в области международного права. По инициативе главы государства Туркменистан последовательно выдвигает глобальные предложения, направленные на укрепление роли международного права и повышение его значения в современных международных отношениях. Одной из таких инициатив является предложение объявить 2028 год Годом международного права.

Данная инициатива еще раз подчеркивает особое значение Устава Организации Объединенных Наций и международно-правовых норм, регулирующих отношения между государствами.

В рамках подготовки к Году международного права будет предложено провести в Туркменистане международный форум, посвященный взаимосвязи международного права, разоружения, нейтралитета, превентивной дипломатии и устойчивого развития.

Наша страна продолжит активную деятельность в качестве члена Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) на период 2026–2028 годов, а также участие в работе других органов, комиссий и структур системы ООН.

Наряду с этим проводится подготовительная работа по выдвижению кандидатуры Туркменистана в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на выборах в Совет Безопасности ООН на период 2031–2032 годов, а также в другие выборные органы Организации Объединенных Наций.

Таким образом, активная и конструктивная позиция Туркменистана в обсуждении и решении актуальных вопросов международной повестки позволяет нашей стране последовательно участвовать в процессах мирового развития, укреплять международное сотрудничество и вносить свой вклад в формирование атмосферы взаимопонимания, доверия и равноправия.

Международные инициативы Туркменистана находят отражение в проектах и программах регионального и глобального значения. Их объединяет стремление к укреплению мира и безопасности, развитию превентивной дипломатии, расширению взаимовыгодного сотрудничества, обеспечению устойчивого развития и защите общих интересов международного сообщества.

Приоритетные направления Туркменистана на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН являются очередным свидетельством последовательности внешнеполитического курса нашей страны, основанного на принципах постоянного нейтралитета, миролюбия, конструктивного диалога и взаимного доверия.

Выдвигаемые Туркменистаном инициативы призваны содействовать укреплению международного мира и безопасности, развитию устойчивого сотрудничества и достижению общих целей во имя благополучия нынешнего и будущих поколений.

Министерство иностранных дел Туркменистана

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