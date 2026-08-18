На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 10 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 10 сделок на общую сумму свыше 2 миллионов 247 тысяч долларов США. Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Сербии, Азербайджана, Кыргызстана закупили трикотажные изделия, вафельную ткань, пряжу хлопчатобумажную, линт хлопковый, очищенные отходы хлопкопрядения, экстракт солодкового корня, а также корневища солодки. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели ткань хлопчатобумажную на сумму 260 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2026