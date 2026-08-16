|16.08.26 08:53
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Министр иностранных дел Туркменистана встретился с делегацией внешнеполитического ведомства Народной Республики Бангладеш
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с секретарем по двусторонним отношениям (Восток и Запад) Министерства иностранных дел правительства Народной Республики Бангладеш послом Назрулом Исламом.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В свете проведенных ранее в тот же день в Ашхабаде политических консультаций дипломаты подтвердили необходимость поддержания последовательных контактов на правительственном и ведомственном уровнях. Была выражена уверенность, что достигнутые по итогам консультаций договоренности получат практическое применение в ближайшем будущем.
Стороны отметили результативность партнерства двух стран в рамках международных и региональных структур. В данной связи была подтверждена значимость взаимной поддержки инициатив во имя мира, стабильности и устойчивого развития.
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